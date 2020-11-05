"Григорий Родченков: Россия заслужила отстранение на 8 лет"

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о слушаниях по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА. В интервью изданию Evening Standard в четверг, 5 ноября, он заявил, что ситуация в России с допингом стала еще хуже.

«Российские власти так гордились, с таким оптимизмом смотрели на свои мошенничества и правонарушения, что в ноябре 2019-го выпустили в эфир пропагандистский фильм «Мутная WADA», в котором нет ни единого слова правды. Россия заслужила отстранение на 8 лет. Только представители высшего аппарата могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и безграмотные тексты с неубедительными и неприкрытыми попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал тех писем. Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как уже было в феврале 2018-го», — заявил Родченков.