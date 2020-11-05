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05.11.2020 14:35
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Григорий Родченков: Россия заслужила отстранение на 8 лет

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о слушаниях по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА. В интервью изданию Evening Standard в четверг, 5 ноября, он заявил, что ситуация в России с допингом стала еще хуже.

«Российские власти так гордились, с таким оптимизмом смотрели на свои мошенничества и правонарушения, что в ноябре 2019-го выпустили в эфир пропагандистский фильм «Мутная WADA», в котором нет ни единого слова правды. Россия заслужила отстранение на 8 лет. Только представители высшего аппарата могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и безграмотные тексты с неубедительными и неприкрытыми попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал тех писем. Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как уже было в феврале 2018-го», — заявил Родченков.

Напомним, что WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Ярополк
"Григорий Родченков: Россия заслужила отстранение на 8 лет"
Россия: григорий родченков заслужил устранение навсегда.
Лёньчик
«Новичок»
Oldmaster_upgrade
Не завидую Гришке Родченкову,до конца дней своих сидеть под охраной и на каждый шорох оглядываться.
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