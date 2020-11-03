Россия в суде пытается избежать пропуска трех Олимпиад из-за дисквалификации. Что об этом нужно знать

автор фото Иван Писаренко/ТАСС

В Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по спору между Россией и Международным антидопинговым агентством (WADA). Отдел спорта «Фонтанки» напоминает, в чем суть конфликта и какими масштабными проблемами это грозит.

О чем спор

CAS рассмотрит правомерность решения исполкома WADA от декабря 2019 года. Тогда, напомним, в отношении России были приняты жесткие санкции за многочисленные «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Базу передали WADA в январе 2019 после серьезной задержки. Несмотря на давление извне (в первую очередь со стороны США), международное агентство данные приняло, но проверило на подлинность. Сделать это позволила копия, полученная от бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Иностранные эксперты обнаружили, что база подверглась существенным изменениям. Из нее исчезли более 20 тысяч файлов, а переписка Родченкова с коллегами была отредактирована таким образом, чтобы экс-руководитель Московской лаборатории выглядел главным виновником в махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи.



Как наказали

Комитет по соответствию приравнял изменения в базе данных к манипуляциям, за которые несет ответственность российская сторона. В результате Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было снова лишено соответствия. Российским чиновникам запретили занимать ключевые посты в комитетах международных спортивных федераций, а руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать крупные спортивные мероприятия. Но самым болезненным решением стало, по сути, отстранение российских спортсменов от главных международных соревнований (major events) в ближайшие четыре года. Под это определение в первую очередь попадают Олимпиада и чемпионаты мира. Отечественные атлеты все-таки могут попытаться заявиться на них, но только под нейтральным флагом и только после получения специального разрешения от WADA.

Как на это отреагировала Россия

Россия в лице РУСАДА подала апелляцию в CAS. Отечественные чиновники настаивают, что решение WADA противоречит олимпийской хартии и что нельзя применять коллективную ответственность за преступления отдельных людей. Судя по всему, это будет главной защитной стратегией. Об этом, например, говорил глава РУСАДА Михаил Буханов в интервью The Times и Insidethegames незадолго до слушаний. По его словам, коллективное наказание несправедливо, так как не позволит выступать чистым спортсменам. Ну и вдобавок российская сторона до сих пор настаивает, что базу данных Московской лаборатории изменил беглый Родченков, а вовсе не оставшиеся в России чиновники.



Как будут проходить слушания

Стороны будут высказываться в CAS до 5 ноября. WADA предлагала сделать процесс открытым, но Россия отказалась от публичности.

«В данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа», — комментировал призыв к открытым слушаниям президент ОКР Станислав Поздняков.

Ради справедливости, публичные процессы действительно крайне редкое явление в CAS из-за применения права на медицинскую тайну участников.

Из-за пандемии коронавируса большинство участников будут выступать по видеосвязи. Судьи — австралиец Марк Уильямс (глава комиссии), итальянец Луиджи Фумагалли и француз Хамиду Гарави. Их выбирали сами участники апелляции. Например, Гарави — выбор России. 49-летний француз ранее оправдал 28 российских спортсменов в деле по махинациям с допингом на Олимпиаде в Сочи.

Когда будет вынесено решение

5 ноября судьи только приступят к обсуждению. Арбитражное решение будет вынесено еще позже. Как правило, даже в менее сложных делах на это уходит несколько месяцев. Поэтому прогнозировать что-либо в данном случае невозможно, и в этом есть крошечная надежда. Изначально из-за четырехлетней дисквалификации России грозил пропуск всего двух олимпиад — 22-го и 24-го годов. Но из-за пандемии в сроки дисквалификации могут попасть также Игры-2020, которые были перенесены на июль 21-го года. Если судьи будут думать слишком долго, то Россия еще может успеть выступить под собственным флагом, как минимум в Токио. На большее, к сожалению, надеяться сложно.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

