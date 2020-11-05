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05.11.2020 10:56
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Статистику ковидных смертей в Петербурге пополнили 26 случаев. Это меньше, чем накануне

В Петербурге за последние сутки 26 смертей признаны коронавирусными, сообщает 5 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне их было 66.

Общее число летальных исходов в городе перевалило за 4 тысячи и сейчас составляет 4 024.

В России с начала пандемии выявили 29 509 смертей от COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 292 летальных исхода.

В мире к 5 ноября, по данным Университета Хопкинса, коронавирусом заболели свыше 48 миллионов человек, умерли от него более 1,2 миллиона.

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