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04.11.2020 11:08
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В Петербурге подтверждены 66 смертей от COVID-19, в России — 389

В Петербурге за минувшие сутки от COVID-19 подтверждены 66 смертей, таковы данные федерального оперштаба за 4 ноября. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Петербурге подтверждены 3998 смертей от COVID-19.

В РФ оперштаб за сутки насчитал 389 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от него умерли 29 217 россиян.

Напомним, впервые в Петербурге суточное количество заболевших COVID-19 перевалило за тысячу.

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Комментарии (4)

USSR_forever
Хьюстон, у нас проблема.... пш...
kuk-vasyusha
смертность от «борьбы» с коронавирусом многократно превышает смертность от самого коронавируса
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