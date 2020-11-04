В Петербурге подтверждены 66 смертей от COVID-19, в России — 389

В Петербурге за минувшие сутки от COVID-19 подтверждены 66 смертей, таковы данные федерального оперштаба за 4 ноября. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Петербурге подтверждены 3998 смертей от COVID-19.

В РФ оперштаб за сутки насчитал 389 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от него умерли 29 217 россиян.

Напомним, впервые в Петербурге суточное количество заболевших COVID-19 перевалило за тысячу.