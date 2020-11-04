Коронавирусная заболеваемость в Петербурге продолжает бить рекорды. За сутки прирост — больше тысячи случаев

Впервые с начала пандемии в Петербурге официальное количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Всего в стране почти 20 тысяч суточных заражений.

Данные о заболеваемости за 4 ноября приводит оперштаб по борьбе с инфекцией. В городе 1031 новый случай и 65170 всего. Поправились за сутки 527 человек.

По стране зараженных за сутки — 19768 человек. Всего с начала пандемии — почти 1,7 млн заболевших.