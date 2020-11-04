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04.11.2020 10:55
126
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Коронавирусная заболеваемость в Петербурге продолжает бить рекорды. За сутки прирост — больше тысячи случаев

Впервые с начала пандемии в Петербурге официальное количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Всего в стране почти 20 тысяч суточных заражений.

Данные о заболеваемости за 4 ноября приводит оперштаб по борьбе с инфекцией. В городе 1031 новый случай и 65170 всего. Поправились за сутки 527 человек.

По стране зараженных за сутки — 19768 человек. Всего с начала пандемии — почти 1,7 млн заболевших.

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Комментарии (126)

USSR_forever
Беглов видно ждёт, пока трупами все морги будут завалены, но и тогда он будет петь свои песни: "в Багдаде всё спокойно .... спите спокойно, жители Багдада"... всё хорошо бы, но мы с вами в Санкт-Петербурге... LOL
Blablabla
Антиковидисты-это продаваны, официанты и прочие халдеи...
Vugluskr
«За период пандемии в Петербурге заболели около 64 тыс. человек. В день мы, к сожалению, перешли рубеж 900 человек. Это для Петербурга не критическая, но сложная ситуация»,— сказал господин Беглов президенту (цитата по ТАСС).
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Интересно, а когда она станет критической? Когда заболевших за сутки будет уже 2000, или 5000, или если трупов на улицах нет, то "ситуация не критическая"?
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