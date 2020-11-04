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04.11.2020 15:07
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Параллельно с выборами президента США в некоторых штатах легализовали грибы и наркотики. Отличился и Вашингтон

Жители столичного округа Колумбия на референдуме проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов, а в Нью-Джерси разрешили курить легкие наркотики ради удовольствия.

Подобные голосования в некоторых штатах США прошли параллельно с президентскими выборами накануне, итоги стали известны 4 ноября. Как пишет The Hill, в Вашингтоне 76% жителей выступили за то, чтобы отнести преследование граждан, которые в некоммерческих целях выращивают, покупают и перевозят галлюциногенные грибы, к числу наименьших приоритетов в работе полиции.

Подобное обсуждалось и в других штатах. К примеру, в Нью-Джерси одобрили легализацию легкого растительного наркотика в рекреационных целях, а в Орегоне решили отменить уголовную ответственность за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков и кислоты.

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Комментарии (8)

Мужской Взгляд
У нас по 228 статье сидит половина уголовников, из которых половина случайных или жертв разборок. Эту статью надо менять.
aaignat
Грибы и трава не наркотики. А бухло и раковые палки- да
Nafanka
А вот здесЯ-то у Батьки и недоработочка вышла... ))) Хгхрибочки-то надоть було разрешить употреблять прямо на голосУвании... ))) Тогда бы толпы блаженных не гонялись бы по улицам, а спокойно релаксировали бы по домам... )))
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