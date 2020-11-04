Параллельно с выборами президента США в некоторых штатах легализовали грибы и наркотики. Отличился и Вашингтон
Жители столичного округа Колумбия на референдуме проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов, а в Нью-Джерси разрешили курить легкие наркотики ради удовольствия.
Подобные голосования в некоторых штатах США прошли параллельно с президентскими выборами накануне, итоги стали известны 4 ноября. Как пишет The Hill, в Вашингтоне 76% жителей выступили за то, чтобы отнести преследование граждан, которые в некоммерческих целях выращивают, покупают и перевозят галлюциногенные грибы, к числу наименьших приоритетов в работе полиции.
Подобное обсуждалось и в других штатах. К примеру, в Нью-Джерси одобрили легализацию легкого растительного наркотика в рекреационных целях, а в Орегоне решили отменить уголовную ответственность за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков и кислоты.