Последние участки для голосования на выборах президента США закрылись на Аляске в 21:00 3 ноября по местному времени, в 9:00 4 ноября по Москве. По данным USA Today, по предварительным данным за Дональда Трампа проголосовали 58% избирателей самого северного штата США. За кандидата от Республиканской партии проголосовали 38% жителей Аляски.



Трамп побеждает в 23 штатах и лидирует ещё в семи. Джозеф Байден побеждает в 19 штатах и лидирует в трёх. На утро 4 ноября, по данным USA Today, Байден набирает 224 голоса выборщиков из необходимых для победы 270. У Дональда Трампа — 213 выборщиков.