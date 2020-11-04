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04.11.2020 09:50
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Выборы президента завершились на всей территории США

Последние участки для голосования на выборах президента США закрылись на Аляске в 21:00 3 ноября по местному времени, в 9:00 4 ноября по Москве. По данным USA Today, по предварительным данным за Дональда Трампа проголосовали 58% избирателей самого северного штата США. За кандидата от Республиканской партии проголосовали 38% жителей Аляски.

Трамп побеждает в 23 штатах и лидирует ещё в семи. Джозеф Байден побеждает в 19 штатах и лидирует в трёх. На утро 4 ноября, по данным USA Today, Байден набирает 224 голоса выборщиков из необходимых для победы 270. У Дональда Трампа — 213 выборщиков.

Фото: скриншот USA Today

Ночью Байден опережал Трампа по количеству выборщиков почти вдвое. Разрыв сокращается.

Ранее Джозеф Байден в специальном обращении к сторонникам заявил, что демократы «на пути к победе на выборах», но «надо ещё подождать».

Дональд Трамп заявил, что «они пытаются украсть выборы». «Мы никогда не позволим им это сделать», — написал президент США в Тwitter. Соцсеть пометила твит кандидата от республиканцев как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение».

Подсчёт голосов в ряде ключевых штатов отложен на несколько часов.

Фото: скриншот USA Today

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Комментарии (2)

261887361
Цыплят по осени считают.
Однако Факт: "индексы бирж USA резко взлетели"
:"давление на рубль несколько ослабло"
Var
Трамп уже объявил о своей победе в Твиттер, видео не грузится Комментарии веселые:
- не волнуйтесь, что не можете посмотреть видео, он просто опять лжет
- криминальные голоса посчитаны, на остальные плевать
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