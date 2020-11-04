Последние участки для голосования на выборах президента США закрылись на Аляске в 21:00 3 ноября по местному времени, в 9:00 4 ноября по Москве. По данным USA Today, по предварительным данным за Дональда Трампа проголосовали 58% избирателей самого северного штата США. За кандидата от Республиканской партии проголосовали 38% жителей Аляски.
Трамп побеждает в 23 штатах и лидирует ещё в семи. Джозеф Байден побеждает в 19 штатах и лидирует в трёх. На утро 4 ноября, по данным USA Today, Байден набирает 224 голоса выборщиков из необходимых для победы 270. У Дональда Трампа — 213 выборщиков.
Ночью Байден опережал Трампа по количеству выборщиков почти вдвое. Разрыв сокращается.
Ранее Джозеф Байден в специальном обращении к сторонникам заявил, что демократы «на пути к победе на выборах», но «надо ещё подождать».
Дональд Трамп заявил, что «они пытаются украсть выборы». «Мы никогда не позволим им это сделать», — написал президент США в Тwitter. Соцсеть пометила твит кандидата от республиканцев как «спорный контент», который «может вводить в заблуждение».
Подсчёт голосов в ряде ключевых штатов отложен на несколько часов.