«Мы на пути к победе на выборах, надо ещё подождать». Байден не спешит объявлять себя новым президентом США.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступил на специально построенной сцене в Уилмингтоне (штат Делавэр), рядом со своей штаб-квартирой.
«Мы на пути к победе на выборах, надо еще подождать», - обратился к сторонникам политик, который по данным ряда «демократических СМИ» получает существенно больше голосов выборщиков в разных штатах, чем Дональд Трамп.
В ходе своего выступления Байден заявил, что не ему и не Дональду Трампу говорить, кто выиграл выборы, отмечает «Новая газета».
Ранее в штабе Дональда Трампа заявили, что по сравнению с выборами 2016 года команда действующего президента США чувствует себя «лучше и увереннее в этом году».
До выступления Байдена стало известно, что штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, успех в которых даёт сразу 46 голосов выборщиков при необходимых для победы в выборах 270, не планируют объявлять итоги голосования сразу после закрытия участков. Пандемия коронавируса привела к пересмотру лимитов на время подведение итогов в некоторых штатах и рекордному в истории США досрочному голосованию, в том числе по почте. Заранее свои голоса отдали больше 100 миллионов из 230 миллионов избирателей США. Чиновники Мичигана считают, что им нужно ещё 24 часа для подсчёта голосов, сообщает RT.
Кроме того ближе к концу голосования в США инвесторы отказались от ставок на быструю победу Джо Байдена.