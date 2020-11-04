«Мы на пути к победе на выборах, надо ещё подождать». Байден не спешит объявлять себя новым президентом США.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступил на специально построенной сцене в Уилмингтоне (штат Делавэр), рядом со своей штаб-квартирой.



«Мы на пути к победе на выборах, надо еще подождать», - обратился к сторонникам политик, который по данным ряда «демократических СМИ» получает существенно больше голосов выборщиков в разных штатах, чем Дональд Трамп.

В ходе своего выступления Байден заявил, что не ему и не Дональду Трампу говорить, кто выиграл выборы, отмечает «Новая газета».