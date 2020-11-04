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04.11.2020 08:29
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СМИ: Трамп лидирует в 27 штатах США, Байден в 21

По данным на утро 4 ноября (по Москве) Дональд Трамп лидирует в 27 штатах на выборах президента США. За действующего президента пока большинство избирателей в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пенсильвании, Огайо, Мичигане, Индиане, Западной Виргинии, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Луизиане, Арканзасе, Миссури, Оклахоме, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Юте, Монтане, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Неваде и Айдахо. Об этом сообщает РБК.

Кандидат от «демократической партии» Джо Байден лидирует в 21 штате: Мэне, Вермонте, Нью Гэмпшире, Массачусетсе, Род Айленде, Коннектикуте, Делаваре, Нью Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде, Вирджинии, Иллинойсе, Айове, Монтане, Нью Мексико, Аризоне, Колорадо, Вашингтоне, Калифорнии, Орегоне и в столичном округе Колумбия.

В то же время по данным агентства Bloomberg Байден побеждает в 19 штатах, а Трамп в 18 и выигрывает ещё в десяти.

Главная борьба идёт с так называемых «колеблющихся штатах» Техас, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия и Северная Каролина, где преимущества нет ни у одного из кандидатов.

В Филадельфии объявлен перерыв в обработке бюллетеней. Новые данные оттуда ожидаются после 17:00 по Москве. Пока в этом штате после обработки 94% бюллетеней лидирует Трамп с 51,2% голосов, сообщает BBC.

По данным CNN Байден получает голоса 192 выборщиков, а Трамп пока лишь 108. Для победы кандидату на пост президента США нужно 270 голосов выборщиков. В то же время «протрамповский» FoxNews насчитал 148 голосов выборщиков у Трампа, но 207 у Байдена. BBC даёт соотношение по выборщикам - 205/136 в пользу Байдена.

Результаты выборов могут подсчитываться несколько дней, так как ранее в отдельных штатах из-за масштабов досрочного голосования было принято решение продлить сроки подведения итогов. По разным данным досрочно проголосовала почти половина американских избирателей, из них две трети по почте.

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Комментарии (12)

Капитан Очевидность2
Ну что, кого на этот раз русские хакеры им выберут? Маразм или деменцию?
OldObyvatel
Байден уходит в отрыв от Трампа, набирая 205 голосов выборщиков против 136.
Пойти, что-ли, поп-корну прикупить с коньяком?
"Ну, если я чего решил — я выпью-то обязательно"...©
Был бы повод, а Байден, Трамп... Какая разница?
И при том и при этом доллар будет 90.
Так говорил Заратустра.
Danik
Вот и там считать разучились. Никак до 146 процентов не дойти.) Ясно, что дебаты только портят впечатление о претенденте. Надо было на них не ходить.
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