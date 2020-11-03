100 из 230 миллионов. Почти половина избирателей США проголосовала досрочно

К моменту открытия избирательных участков во вторник проголосовали уже 100 298 838 избирателей США, из них 64,5 миллиона проголосовали по почте, ещё почти 36 миллионов досрочно сходили на избирательные участки, уточняют в United States Elections Project. Всего в США более 230 миллионов граждан имеют право избирать.

Досрочно свой президентский выбор сделали более 100 миллионов американских избирателей. Данные в главный день выборов президента США 3 ноября публикует портал United States Elections Project, который был создан профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, напоминает ТАСС.

Нынешний рекорд американской «досрочки» больше чем вдвое перекрыл рекорд 2016 года, когда до дня традиционного голосования свой выбор сделали 47 миллионов американцев. Общая явка на прошлых выборах президента США составила 138,8 миллиона человек.

Ранее социологи Edison Research и Catalist совместно с телеканалом CNN подсчитали, что в шести штатах — Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях — число поданных досрочно бюллетеней превысило явку 2016 года.

Тот же телеканал ранее во вторник сообщил о том, что власти Вашингтона установили специальный забор вокруг Белого Дома на случай беспорядков. О том, что беспорядки после закрытия избирательных участков 3 ноября возможно CNN сообщил ещё неделю назад.

Стоит отметить, что ряд штатов, где фиксируется рекордный уровень досрочного голосования, относятся к так называемым «колеблющимся штатам», исход выборов в которых определяет общий итог. Эти же штаты эксперты называют как потенциальные «горячие точки» с точки зрения уличных протестов. Подробности читайте в материале «Как оперативно следить за выборами президента США».