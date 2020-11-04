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04.11.2020 11:47
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Европа разочарована выборами в США. Биржевые индексы стран Старого Света ушли в минус ещё на старте торгов

Европейские инвесторы разочарованы итогами — пусть пока и промежуточными — выборов президента в США. Биржевые индексы стран Старого Света начались с масштабных распродаж ещё на старте торгов.

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня сократился на 1,66%. DAX торгуется на уровне 11888,5 пункта.

Индекс Лондонской фондовой биржи опустился в среду на открытии торгов на 1,17%. FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, теряет 65 пунктов. Снижается, в районе 0,70% и более, широкий индекс FTSE 250.

Торги на Миланской бирже в среду начались падением основного индекса FTSE MIB на 1,65%, до 18 673 пунктов, следует из данных торговой площадки. Накануне работа биржи закончилась на значительном подъеме. FTSE MIB вырос на 3,19%, до 18 986 пунктов.

Напомним, в США ещё продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, но Дональд Трамп уже заявил о своей победе в большинстве штатов, в том числе ключевых, и о том, что собирается подать в суд, поскольку, затягивая процесс подсчета, демократы «пытаются украсть у него победу».

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Комментарии (5)

Skazochny
Новости сверхдержавы где за грязную зелёную бумажку дают 94 высокоскрепных убля
klapaucius
Осталось неясным - кто на ком стоял, и чем конкретно недовольны инвесторы - тем, что у Байдена на данный момент голосов больше ? или тем, что переспективы у Трампа лучше ? или тем, что не могут результат еще до выборов определить, как в некоторых других странах (не будем показывать пальцем)
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