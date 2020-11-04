Европа разочарована выборами в США. Биржевые индексы стран Старого Света ушли в минус ещё на старте торгов
Европейские инвесторы разочарованы итогами — пусть пока и промежуточными — выборов президента в США. Биржевые индексы стран Старого Света начались с масштабных распродаж ещё на старте торгов.
Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня сократился на 1,66%. DAX торгуется на уровне 11888,5 пункта.
Индекс Лондонской фондовой биржи опустился в среду на открытии торгов на 1,17%. FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, теряет 65 пунктов. Снижается, в районе 0,70% и более, широкий индекс FTSE 250.
Торги на Миланской бирже в среду начались падением основного индекса FTSE MIB на 1,65%, до 18 673 пунктов, следует из данных торговой площадки. Накануне работа биржи закончилась на значительном подъеме. FTSE MIB вырос на 3,19%, до 18 986 пунктов.
Напомним, в США ещё продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, но Дональд Трамп уже заявил о своей победе в большинстве штатов, в том числе ключевых, и о том, что собирается подать в суд, поскольку, затягивая процесс подсчета, демократы «пытаются украсть у него победу».