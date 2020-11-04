Европа разочарована выборами в США. Биржевые индексы стран Старого Света ушли в минус ещё на старте торгов

Европейские инвесторы разочарованы итогами — пусть пока и промежуточными — выборов президента в США. Биржевые индексы стран Старого Света начались с масштабных распродаж ещё на старте торгов.

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня сократился на 1,66%. DAX торгуется на уровне 11888,5 пункта.

Индекс Лондонской фондовой биржи опустился в среду на открытии торгов на 1,17%. FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, теряет 65 пунктов. Снижается, в районе 0,70% и более, широкий индекс FTSE 250.