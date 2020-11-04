«Мы не хотим, чтобы в 4 утра обнаружились дополнительные бюллетени». Дональд Трамп заявил, что идет в Верховный суд
Дональд Трамп заявил, что побеждает на выборах президента США, и выразил готовность обратиться в Верховный суд, чтобы он определил итоги волеизъявления граждан США. Об этом 4 ноября заявил политик, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы выигрываем штаты по всей территории Америки. Но внезапно нам говорят, что выборы еще не закончились. Мы спрашиваем: что же происходит. Я объясню, в чем дело. Они знали, что не смогут победить, поэтому они сказали: мы пойдем в суд. И я говорил об этом, что они пойдут в суд... Подсчет практически закончен, но внезапно все остановили. Я считаю, что это мошенничество, что это обман американских граждан, что это позор для нашей страны. Мы готовились выиграть, и мы, откровенно говоря, выиграли на этих выборах», — сказал Трамп.
Он добавил, что речь идет о «величайшем обмане» в истории американской нации. И пояснил, что пойдет в Верховный суд. «Мы не хотим, чтобы в 4 утра обнаружились какие-то дополнительные бюллетени», — пояснил политик.
Также он перечислил штаты, в которых после практически полного подсчета голосов одерживает победу: Мичиган, Висконсин, Флорида, Техас, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина.
Напомним, что президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Сначала ведется подсчет голосов по каждому из штатов, и кандидат, который победил в конкретном штате, получает его выборщиков (из 538 по числу конгрессменов). Затем президента избирают члены Конгресса.