В окнах жителей Красногвардейского района снова горит свет

Энергетики устранили нарушение на линии и вернули свет в дома жителей Красногвардейского района Петербурга. Об этом вечером 3 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».



По словам представителя компании, подача электроэнергии в квартиры возобновилась в 19.50. Как уточнили в пресс-службе, в зону отключения попали восемь зданий.

Ранее в администрации Красногвардейского района Петербурга «Фонтанке» называли другую цифру — 33 дома. Очевидцы также сообщали о неполадках в работе уличных светофоров, которые привели к пробкам. Свет пропал из-за технологического нарушения на линии 10 кВ.