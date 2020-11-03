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03.11.2020 20:09
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В окнах жителей Красногвардейского района снова горит свет

Энергетики устранили нарушение на линии и вернули свет в дома жителей Красногвардейского района Петербурга. Об этом вечером 3 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

По словам представителя компании, подача электроэнергии в квартиры возобновилась в 19.50. Как уточнили в пресс-службе, в зону отключения попали восемь зданий.

Ранее в администрации Красногвардейского района Петербурга «Фонтанке» называли другую цифру — 33 дома. Очевидцы также сообщали о неполадках в работе уличных светофоров, которые привели к пробкам. Свет пропал из-за технологического нарушения на линии 10 кВ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Согласно Ленинской формуле: Электрификация = Коммунизм - Советская власть.
Коммунизм так и не построили, Советская власть накрылась известным женским органом.
Электрофикация чудом уцелела, но лихорадит.
Chupakabra
Ну прям скажем не в 19.50, а в 20.50, но в целом ничего страшного. Посидели при свечах радио послушали.
263983931
Рубануло на 10 секунд, а шумиху подняли до Арктики!
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