Вечер при свечах все-таки состоится, но не в Адмиралтейском, а в Красногвардейском районе Петербурга. У тех, кто встречает его в автомобиле, в качестве освещения — фары впереди стоящей машины. Романтику и пробки обеспечило технологическое нарушение.



Как сообщила читательница «Фонтанки» Ника, вечером 3 ноября без света остался ее дом, а также еще ряд зданий по улице Маршала Тухачевского. Помимо этого, в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» горожане пишут об отключении светофоров на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Согласно данным «Яндекс.Пробки», на перекрестке и на несколько сотен метров от него во все стороны образовался транспортный затор.