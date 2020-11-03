В 33 домах Красногвардейского района пропал свет. Романтику обеспечило нарушение на сетях
Вечер при свечах все-таки состоится, но не в Адмиралтейском, а в Красногвардейском районе Петербурга. У тех, кто встречает его в автомобиле, в качестве освещения — фары впереди стоящей машины. Романтику и пробки обеспечило технологическое нарушение.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Ника, вечером 3 ноября без света остался ее дом, а также еще ряд зданий по улице Маршала Тухачевского. Помимо этого, в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» горожане пишут об отключении светофоров на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Согласно данным «Яндекс.Пробки», на перекрестке и на несколько сотен метров от него во все стороны образовался транспортный затор.
«Специалисты ведут восстановительные работы в Красногвардейском районе Петербурга после технологического нарушения на линии 10 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в пресс-службе «Россети Ленэнерго».
Представитель администрации Красногвардейского района Петербурга уточнил, что в зону отключения попали 33 дома.
Ранее свет пропадал в десятках домов в Адмиралтейском районе Петербурга. Он также исчез из-за нарушения, но его успели вернуть до наступления темноты.