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03.11.2020 15:33
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Вечер при свечах отменяется. В Адмиралтейский район вернули электричество, но оно пока дошло не до всех

Энергетики восстановили электроснабжение, пропавшее в части домов Адмиралтейского района Петербурга 3 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго».

Как уточнили в пресс-службе, ремонтная бригада справилась с технологическим нарушением на кабельной линии в 6 кВ, и к трём часам дня всех потребителей запитали. Впрочем, у некоторых проблемы всё ещё есть: так, жители дома № 12 по улице Декабристов пока щёлкают выключателями вхолостую.

По словам читателей, свет в Адмиралтейском районе пропал примерно через час после полудня. Без электричества осталось порядка десяти домов.

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Комментарии (1)

hal9000
Кстати о свечай..у кого нибудь здесь есть Зиппо зажигалка...нормально они ходят по времени заправки..ато везде отзывы разные..кому на два дня хватает..кто то две недели таскает ..кому то и месяца..кому верить незнаю а пощелкать хочется..брать небрать?!
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