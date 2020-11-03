Вечер при свечах отменяется. В Адмиралтейский район вернули электричество, но оно пока дошло не до всех

Энергетики восстановили электроснабжение, пропавшее в части домов Адмиралтейского района Петербурга 3 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго».

Как уточнили в пресс-службе, ремонтная бригада справилась с технологическим нарушением на кабельной линии в 6 кВ, и к трём часам дня всех потребителей запитали. Впрочем, у некоторых проблемы всё ещё есть: так, жители дома № 12 по улице Декабристов пока щёлкают выключателями вхолостую.

По словам читателей, свет в Адмиралтейском районе пропал примерно через час после полудня. Без электричества осталось порядка десяти домов.