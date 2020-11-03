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03.11.2020 14:38
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В Адмиралтейском районе перебои с электричеством. Без света остались жители десятка домов

Свет пропал в квартирах жителей Адмиралтейского района Петербурга во вторник, 3 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По их словам, с естественным освещением и без возможности поставить на зарядку гаджеты на Декабристов, 12, остались около часа дня. В районной администрации подтвердили, что это не единственная заявка, которая поступила за последний час. По данным нашего издания, вместе с ними проблемы с электричеством испытывают ещё в девяти домах.

Причиной стал сбой на кабельной линии 6 кВ.

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — заверяют в компании «Россети — Ленэнерго».

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