В Адмиралтейском районе перебои с электричеством. Без света остались жители десятка домов
Свет пропал в квартирах жителей Адмиралтейского района Петербурга во вторник, 3 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.
По их словам, с естественным освещением и без возможности поставить на зарядку гаджеты на Декабристов, 12, остались около часа дня. В районной администрации подтвердили, что это не единственная заявка, которая поступила за последний час. По данным нашего издания, вместе с ними проблемы с электричеством испытывают ещё в девяти домах.
Причиной стал сбой на кабельной линии 6 кВ.
«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — заверяют в компании «Россети — Ленэнерго».