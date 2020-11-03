Президент Армении обозначил причины вмешательства Турции в войну в Карабахе
Президент Армении Армен Саркисян считает, что Анкара преследует свои собственные цели, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе. Таким образом Турция хочет установить контроль над поставками энергоресурсов с Каспия и из Центральной Азии, заявил он в интервью телеканалу РБК 3 ноября.
По словам Саркисяна, в дальнейшем Анкара, усиливая военное и политическое присутствие в Азербайджане, хочет иметь влияние на Европу.
«Турция не только хочет защищать свои нефтепроводы в Азербайджане, но и управлять ими. Запад должен понимать, что Турция в Азербайджане — контроль над газом и нефтью, которые будут идти из Центральной Азии в направлении Европы. А полный контроль Анкары над энергоносителями с Каспия приведет к тому, что Европа в этом смысле станет заложником Турции», — считает Саркисян. Он заметил, что Армения не помешала строить турецкий трубопровод через Азербайджан, и Баку заработал на нём миллиарды, на которые теперь закупает оружие.
Аргумент Анкары о защите этнических братьев глава Армении считает надуманным оправданием: «Но у России тоже есть этнические братья — славяне — по всей Европе. А у Турции этнические братья идут до Монголии и Китая. Они так же будут вести, если посчитают, что что-то грозит этническим братьям?».
Также Саркисян добавил, что Россия может повлиять на разрешение карабахского конфликта «путем дипломатии и давления на стороны».
«Очень важно понять, что независимость для карабахских армян — это не цель, а единственная гарантия безопасности выживания, построения своей жизни и прогресса. Поэтому отсюда и исходит многое», — подчеркнул президент.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.