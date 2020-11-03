Президент Армении обозначил причины вмешательства Турции в войну в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян считает, что Анкара преследует свои собственные цели, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе. Таким образом Турция хочет установить контроль над поставками энергоресурсов с Каспия и из Центральной Азии, заявил он в интервью телеканалу РБК 3 ноября.

По словам Саркисяна, в дальнейшем Анкара, усиливая военное и политическое присутствие в Азербайджане, хочет иметь влияние на Европу.

«Турция не только хочет защищать свои нефтепроводы в Азербайджане, но и управлять ими. Запад должен понимать, что Турция в Азербайджане — контроль над газом и нефтью, которые будут идти из Центральной Азии в направлении Европы. А полный контроль Анкары над энергоносителями с Каспия приведет к тому, что Европа в этом смысле станет заложником Турции», — считает Саркисян. Он заметил, что Армения не помешала строить турецкий трубопровод через Азербайджан, и Баку заработал на нём миллиарды, на которые теперь закупает оружие.