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03.11.2020 18:50
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Минздрав Алтая проверит данные о смерти не отпущенного на больничный врача

Министерство здравоохранения Алтайского края проводит проверку после смерти врача горбольницы № 10. По данным местных СМИ, он не смог дождаться результата теста на коронавирус и не был отпущен на больничный.

«По информации, которая была распространена в Интернете, проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — заявили в ведомстве 3 ноября.

По данным депутата Барнаульской гордумы от партии «Справедливая Россия» Оксаны Молодых, и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов заболел в октябре, пишет местное информационное агентство «Банкфакс». Он сдал тест на COVID-19, но спустя неделю так и не получил результат. Руководство отказало в выдаче больничного для амбулаторного лечения, мотивируя это нехваткой специалистов. «Кочетов из последних сил возглавлял отделение», пока не почувствовал себя совсем плохо. На работу он не вышел, а позже узнал, что в базе данных больницы всё-таки есть положительный результат на его тест на ковид.

30 октября депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев на основе жалобы родственников реаниматолога направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. 2 ноября стало известно, что Юрий Кочетов скончался.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом и обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.

Также 3 ноября о проверке информации о трупах в подвале ковидного госпиталя заявил минздрав Самарской области.

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Комментарии (2)

Otkating
Шо Вам гадам надо? Эти "не уважаемые люди" всегда хотят бабок.
260965961
Всё-таки врачи - рабы! Зачем он работал в больном состоянии! Ведь ещё и заражал окружающих! А коллеги? Его участковый терапевт? Почему ему не дал больничного? Если так обходятся со своими, то что от этих врачей ждать простым пациентам?!
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