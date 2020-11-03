Минздрав Алтая проверит данные о смерти не отпущенного на больничный врача

Министерство здравоохранения Алтайского края проводит проверку после смерти врача горбольницы № 10 . По данным местных СМИ, он не смог дождаться результата теста на коронавирус и не был отпущен на больничный.

«По информации, которая была распространена в Интернете, проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — заявили в ведомстве 3 ноября.