Минздрав Алтая проверит данные о смерти не отпущенного на больничный врача
Министерство здравоохранения Алтайского края проводит проверку после смерти врача горбольницы
«По информации, которая была распространена в Интернете, проводится проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов», — заявили в ведомстве 3 ноября.
По данным депутата Барнаульской гордумы от партии «Справедливая Россия» Оксаны Молодых, и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы
30 октября депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев на основе жалобы родственников реаниматолога направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. 2 ноября стало известно, что Юрий Кочетов скончался.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом и обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.
Также 3 ноября о проверке информации о трупах в подвале ковидного госпиталя заявил минздрав Самарской области.