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02.11.2020 15:04
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Мишустин потребовал от регионов не замалчивать проблемы с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.

«Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем, — сказал он 2 ноября, подводя итоги заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будут помогать — и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободны только 15%.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
А врачам уже приказали замалчивать.
pregatus
Слышь, Беглов и местная комиссия - к вам обращаются!
Петр Петров
позорник, потребовал он!! смешно и неудобно
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