Мишустин потребовал от регионов не замалчивать проблемы с коронавирусом
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.
«Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем, — сказал он 2 ноября, подводя итоги заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будут помогать — и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах России развернуто 235 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободны только 15%.