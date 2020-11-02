Мишустин потребовал от регионов не замалчивать проблемы с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать возникающие у них проблемы в борьбе с коронавирусом, обещал помощь субъектам, у которых не хватает собственных сил.

«Важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно. От нас люди ждут не формальных отчетов, а решений проблем, — сказал он 2 ноября, подводя итоги заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.