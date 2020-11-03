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03.11.2020 16:43
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Минздрав начал проверку информации о телах в подвале ковид-госпиталя в Самаре

Министерство здравоохранения проверит информацию о хранении трупов в подвале коронавирусного госпиталя Самары, которая распространилась в соцсетях вместе с фотографиями тел в чёрных пакетах. А пока ведомство с уверенностью заявило, что проблем с проведением вскрытий нет.

«Сейчас специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице имени Середавина после констатации смерти трупы помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патолого-анатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет», — приводит комментарий регионального минздрава местное издание 63.ru.

Как подчеркнули чиновники, невозможно доказать, что фотографии были сделаны именно в подвале областной больницы имени Середавина, при которой открыт ковид-госпиталь.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус, по официальным данным, забрал жизни 278 человек.

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Комментарии (1)

pregatus
Ну конечно никаких тел не было, просто показалось!
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