Минздрав начал проверку информации о телах в подвале ковид-госпиталя в Самаре

Министерство здравоохранения проверит информацию о хранении трупов в подвале коронавирусного госпиталя Самары, которая распространилась в соцсетях вместе с фотографиями тел в чёрных пакетах. А пока ведомство с уверенностью заявило, что проблем с проведением вскрытий нет.

«Сейчас специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице имени Середавина после констатации смерти трупы помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патолого-анатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет», — приводит комментарий регионального минздрава местное издание 63.ru.