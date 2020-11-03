65% будут принадлежать Петербургу в совместном предприятии с ВТБ по строительству метро
ВТБ безвозмездно передаст городу долю в 65% в новом предприятии, которое должно будет заниматься строительством метро в Петербурге. «Начинать с чистого листа» будут не отрываясь от производства.
О договоренности с ВТБ губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал 3 ноября на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы сегодня нашли решение, — сообщил он. — К сожалению, сегодня «Метрострой» находится в предбанкротном состоянии. Он главный акционер, город имеет всего-навсего 25%, практически не управляет активом, потому что большинство находится у частных лиц. Но мы нашли решение, мы договорились с ВТБ, создаем акционерное общество. 65% акций этого АО ВТБ передает бесплатно городу. И мы, практически не прерывая строительства, начинаем с чистого листа».
Из открытой части совещания так и осталось неясным, что ждет «Метрострой». «Самое страшное — банкротить, — сказал Беглов. — Нужно банкротить — и банкротить нельзя, потому что нельзя остановить стройку. Если остановим стройку, будут большие потери». Вице-губернатор Максим Соколов обещал, что все компетенции «Метростроя» должны сохраниться в рамках новой компании.
Ранее стало известно о переговорах Смольного с ВТБ о создании метростроительного предприятия, ВТБ зарегистрировал компанию «Метрострой Северной столицы». Глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что договорился со Смольным: теперь ВТБ «будет помогать и участвовать в строительстве метрополитена». Вице-губернатор Максим Соколов подтвердил, что принципиальная договоренность достигнута.
На данный момент в уставном капитале «Метростроя» 21% принадлежит комитету имущественных отношений, 25% — «Петербургскому метрополитену». 24,99% — у бывшего гендиректора Николая Александрова, 13,62% ранее перешли от его отца и тоже экс-директора Ольги Александровой. При этом по обыкновенным акциям доля у города в двух лицах больше: 33,33% — у «Петербургского метрополитена» и 28% — у КИО, однако за счет привилегированных акций Александровы традиционно контролировали предприятие. Сейчас оно находится под наблюдением; вследствие корпоративного конфликта «Метрострой» сейчас остался без генерального директора и переизбранного совета директоров.