65% будут принадлежать Петербургу в совместном предприятии с ВТБ по строительству метро

ВТБ безвозмездно передаст городу долю в 65% в новом предприятии, которое должно будет заниматься строительством метро в Петербурге. «Начинать с чистого листа» будут не отрываясь от производства.

О договоренности с ВТБ губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал 3 ноября на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы сегодня нашли решение, — сообщил он. — К сожалению, сегодня «Метрострой» находится в предбанкротном состоянии. Он главный акционер, город имеет всего-навсего 25%, практически не управляет активом, потому что большинство находится у частных лиц. Но мы нашли решение, мы договорились с ВТБ, создаем акционерное общество. 65% акций этого АО ВТБ передает бесплатно городу. И мы, практически не прерывая строительства, начинаем с чистого листа».