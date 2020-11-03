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03.11.2020 16:56
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«Подорожник» увял на треть. Пополнение проездного онлайн сбоит в течение дня

Читатели «Фонтанки» сообщают, что 3 ноября в течение дня у них не получалось пополнить ресурс проездного билета «Подорожник». Смольный кивает на оператора, но лишь одного из троих.

Блиц-эксперимент показал, что проблема и правда есть. В частности, зачислить средства удаленно не выходило с помощью вкладки ISPP на сайте метрополитена. Кроме того, при попытке сделать это с помощью СМС-сообщения на короткий номер пришел ответ о технических проблемах.

Заместитель председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев подтвердил наличие проблемы, однако обратил внимание, что речь идет лишь об одном агрегаторе платежей из трех — ООО «Эверест». Именно он, в частности, обслуживает пополнение через системы ISPP и «Оплата транспорта», а также через сайт самого «Подорожника». Зачислить средства через другие сервисы, которые обслуживают Сбербанк и Газпромбанк, по-прежнему можно.

Добавим, согласно сайту госзакупок, ООО «Эверест» Семена Углева, действительно, еще в 2018 году заключило контракт с «Петербургским метрополитеном» на дистанционное пополнение ресурса проездных билетов в течение трех лет. Однако по соглашению сторон он был расторгнут в ноябре 2019 года. Зато исполняется другой контракт — на оказание услуг по сопровождению «Интернет-сервиса приема платежей» (ИСПП).

Напомним, накануне дал сбой онлайн-сервис отслеживания городского пассажирского транспорта. «Пассажиравтотранс» сообщил, что навигационное оборудование работало, но передача данных с автобусов в городскую систему не осуществлялась по вине мобильного оператора.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Happy White
Да надоело уже какая у нас система отсталая
Cashmare
Через сбер и газпром - это в их интернет-банках что ли? Или какие-то сторонние темы есть?
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