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02.11.2020 09:50
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Городские автобусы в Петербурге пропали с онлайн-карт

Рано утром 2 ноября в Петербурге дал сбой онлайн-сервис отслеживания городского пассажирского транспорта. «Куда-то пропало большинство автобусов на «Яндекс.Картах», — сообщили читатели «Фонтанки».

Действительно, сбой имел место, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

«Навигационное оборудование работало, но передача данных с автобусов в городскую систему не осуществлялась по вине мобильного оператора», — рассказали в пресс-службе предприятия. Нормальный режим функционирования системы возобновился около 8:30.

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Комментарии (2)

mccaron
А за трамваи и троллейбусы не забыли заплатить. ГорЭлетроТранс рулит
Sola
Так и скажите, кто-то забыл оплатить тариф за ноябрь и оператор отключил всех...
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