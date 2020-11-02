«Если растем, значит, не доработали». Смольный рассмотрит введение новых ограничений, если распространение коронавируса не замедлится

«Есть надежда на школьные каникулы. К счастью, дети не болеют или болеют бессимптомно, но являются переносчиками. Если в каникулы люди будут сидеть дома, количество [новых случаев] заболевания все равно уменьшится», — пояснил он.

Школьные каникулы, введенные Смольным ограничения и усиление контроля за соблюдением масочного режима должны замедлить распространение коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал в ходе онлайн-конференции с бизнесом 2 ноября заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Сделанный ранее прогноз на основе математической модели предсказал, что пик заболевания придется на конец декабря — начало января. В этот момент в городе будет 48 тысяч активных заболевших. При этом у города для коронавирусных больных заготовлено максимум 13 тысяч коек. По словам Андрея Сараны, пока прогноз, с учетом введения ограничений, не пересчитывался.

Но чиновники ожидают увидеть эффект в замедлении роста числа новых случаев.

«Я пока не могу сказать, выйдем ли мы на плато на этой неделе или еще будет некий рост. Мы сделали несколько мероприятий, которые позволят выйти на плато — на каникулы дети ушли, мы ограничили [время работы общепита] до 23.00, повторили населению 65+, что надо дома пребывать, запустили волонтерское движение. Обратная связь — растем мы или нет. Если растем, значит, что-то недоработали в плане мероприятий», — заявил замглавы комздрава.

По его словам, прежде чем вводить конкретные ограничения, например обязательную изоляцию для людей старше 65 лет или продление школьных каникул еще на две недели, будут делаться математические расчеты нагрузки на систему здравоохранения.