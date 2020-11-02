Глава Роспотребнадзора: Половина людей маски не носит, с ограничениями регионы опоздали

Главный санитарный врач Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По её словам, на стадии снижения находятся только два субъекта, стабилизация наблюдается в 31, замедление эпидпроцесса в 19, а стадия роста идет еще в 33.

«На сегодняшний день в разных субъектах, к сожалению не везде, обеспечивается 100-процентный контроль, хотя постановлением контроль возложен на высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Есть субъекты, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции», — заявила Попова 2 ноября.