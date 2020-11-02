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02.11.2020 15:17
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Глава Роспотребнадзора: Половина людей маски не носит, с ограничениями регионы опоздали

Главный санитарный врач Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По её словам, на стадии снижения находятся только два субъекта, стабилизация наблюдается в 31, замедление эпидпроцесса в 19, а стадия роста идет еще в 33.

«На сегодняшний день в разных субъектах, к сожалению не везде, обеспечивается 100-процентный контроль, хотя постановлением контроль возложен на высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Есть субъекты, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции», — заявила Попова 2 ноября.

При этом не все регионы действуют оперативно и вводят ограничительные меры.

«Где-то меры были приняты жёсткие и своевременные, где-то с этим запоздали. В течение недели уже работает постановление главного государственного санитарного врача, которым масочный режим введён как обязательный на всей территории Российской Федерации в транспорте и местах массового скопления людей», — констатировала глава Роспотребнадзора.

Также она заявила, что 90% завезенного вируса в России — из Турции и заявила, что в связи с этим нужно принимать меры. Уже рассматривается возможность сокращения авиасообщения.

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Комментарии (16)

sakorol
маска уже не поможет .Надо все закрыть как летом
hedgehog_
гражданка пОпова о своей попе беспокоится. и всё остальное ей до попы.
alexpv
Да задрали вы уже с этими масками, про перчатки уже молчат, так как их эффективность не просто нулевая, а еще и наоборот способствует передаче инфекции.
Даже если все наденут маски вместе с носом, то тут же окажется, что хоть как-то помогает только правильная маска, а не тряпочка, что менять ее нужно каждые два часа, а не носить одну и ту же с весны, что есть строительные маски, которые работают только в одну сторону и много еще разных нюансов, которые сводят к нулю эффективность.
С точки зрения государства тоже понятно, что так как никаких средств лечения и борьбы с этой заразой нет, то нужно хоть как то психологически успокоить население, вот придумали, что все дело в масках, можно было и крестик целовать - эффект был бы одинаковый.
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