Глава Роспотребнадзора: Половина людей маски не носит, с ограничениями регионы опоздали
Главный санитарный врач Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По её словам, на стадии снижения находятся только два субъекта, стабилизация наблюдается в 31, замедление эпидпроцесса в 19, а стадия роста идет еще в 33.
«На сегодняшний день в разных субъектах, к сожалению не везде, обеспечивается 100-процентный контроль, хотя постановлением контроль возложен на высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Есть субъекты, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения в транспорте и местах массового скопления. Эта задача стоит, и она должна быть выполнена как обязательная мера по прерыванию распространения инфекции», — заявила Попова 2 ноября.
При этом не все регионы действуют оперативно и вводят ограничительные меры.
«Где-то меры были приняты жёсткие и своевременные, где-то с этим запоздали. В течение недели уже работает постановление главного государственного санитарного врача, которым масочный режим введён как обязательный на всей территории Российской Федерации в транспорте и местах массового скопления людей», — констатировала глава Роспотребнадзора.
Также она заявила, что 90% завезенного вируса в России — из Турции и заявила, что в связи с этим нужно принимать меры. Уже рассматривается возможность сокращения авиасообщения.