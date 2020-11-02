СМИ: Авиарейсы в Турцию готовятся сократить

Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в одной из турецких авиакомпаний.
«Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона», — рассказал он агентству 2 ноября.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 90% всех ввезённых в Россию случаев коронавируса с сентября — родом из Турции. И заявила, что в связи с этим необходимо принимать меры.
«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение, — сказал собеседник «Интерфакса». — Зимой поток туристов все же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические».