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02.11.2020 14:45
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СМИ: Авиарейсы в Турцию готовятся сократить

Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в одной из турецких авиакомпаний.

«Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона», — рассказал он агентству 2 ноября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 90% всех ввезённых в Россию случаев коронавируса с сентября — родом из Турции. И заявила, что в связи с этим необходимо принимать меры.

«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение, — сказал собеседник «Интерфакса». — Зимой поток туристов все же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические».

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Комментарии (4)

syshsun
Анька,расскажу тебе страшную тайну.
В Турции,многмног отелей,просто закончили сезон 1-2 ноября и рейсы итактак сократили,без твоих мудрых указивок.
ffffff
В общем ясно. Турфирмы сейчас по естественным причинам сокращают число чартеров, так как зима на носу. А Партия и Правительство решило за счет этого факта пропиариться, типа "мы заботимся о любимом народе".
dedmoroz_5e4d8827384c2
закрыть наглухо ворота, а не сокращать, оставив дырку для некоторых///
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