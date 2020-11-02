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02.11.2020 14:18
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Турция — всё? 90% заграничного коронавируса привезли в Россию из республики, Роспотребнадзор требует мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% всех ввезённых в Россию случаев коронавируса с сентября — родом Турции. На заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции она предложила обсудить меры по исправлению этой ситуации.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа в Россию вернулось почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% вернувшиеся из Турции. Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% случаев, ввезенных из-за рубежа, — это ввоз из Турции», — заявила Попова 2 ноября. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По меньшей мере 326 россиян заразились коронавирусом в Турции за последнее время, 11 человек умерли из-за инфекции, заявила накануне пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

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Комментарии (48)

pregatus
Внутри страны идёт неконтролируемое заражение, до Сибири вот толком первая волна докатилась, а нам опять рассказывают сказки про завозные случаи. Помню весной главный симптом, чтобы протестировали может быть на ковид было "вернулся недавно из Италии или Южной Кореи".
260825581
А как же победа путина над ковидом аккурат накануне парада победы?
нетнет
в отличие от курортов Краснодарского края, в Турции хотя бы меры меры соблюдаются - все в масках, везде тепловизоры,дистанция выдерживается, все дезинфицируется, и по прилету тест обязательный! Вопрос почему в Сочи и Крыму нет дезинфекторов, маски не выдают...толпы людей жмутся за едой на шведском столе своими грязными ручонками набирают полные тарелки. Сделайте севрис уже равный стоимости которую берет за сутки рэдисон, хаят Сочи....
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