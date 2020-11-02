Турция — всё? 90% заграничного коронавируса привезли в Россию из республики, Роспотребнадзор требует мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% всех ввезённых в Россию случаев коронавируса с сентября — родом Турции. На заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции она предложила обсудить меры по исправлению этой ситуации.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа в Россию вернулось почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% вернувшиеся из Турции. Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% случаев, ввезенных из-за рубежа, — это ввоз из Турции», — заявила Попова 2 ноября. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».