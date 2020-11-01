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01.11.2020 14:51
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В посольстве РФ в Турции рассказали, сколько россиян заразились коронавирусом на курортах. Погибли 11 человек

По меньшей мере 326 россиян заразились коронавирусом в Турции, 11 человек умерли из-за инфекции. Об этом пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила 1 ноября ТАСС.

«В Турции к настоящему времени из-за коронавируса умерли 11 россиян», — заявила Касимова. По ее словам, всего в стране заразились 326 человек из России.

С начала года по сентябрь Турцию посетили 11,9 млн туристов из-за рубежа, из них 1,4 млн приехали из России. Такие данные приводит министерство культуры и туризма страны.

Авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией Россия возобновила 1 августа. В Турции после открытия авиасообщения зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом.

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