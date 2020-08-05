В Турции после открытия границ резко увеличилось число заражений коронавирусом

В Турции, которая открыла границы с Россией, резко увеличилось число заражений коронавирусом на курортах. Об этом 5 августа сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.



«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он. По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. Министр отметил, что страна должна приложить усилия, чтобы не допустить роста числа инфицированных.

Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.

