В Турции после открытия границ резко увеличилось число заражений коронавирусом
В Турции, которая открыла границы с Россией, резко увеличилось число заражений коронавирусом на курортах. Об этом 5 августа сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он. По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. Министр отметил, что страна должна приложить усилия, чтобы не допустить роста числа инфицированных.
Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.
В АТОР ранее разъяснили, что согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19, ему должны сделать экспресс-тест методом ПЦР. Для туристов процедура будет бесплатной. Результат будет известен через 4 часа. Если он окажется положительным, то заболевшего отправят в государственную клинику. Лечение оплатит страховая, если турист оформит полис. Если симптомы новой инфекции проявятся во время отдыха, то туристу проведут бесплатный тест в отеле и отправят в государственную больницу.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. В случае с Турцией россиянам доступны несколько направлений: с 1 августа — Стамбул и Анкара, с 10 августа — туристические Анталья, Бодрум и Даламан. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.