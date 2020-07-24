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24.07.2020 22:25
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Росавиация подтвердила открытие регулярного авиасообщения с тремя странами с 1 августа

Росавиация (федеральное агентство воздушного транспорта) вечером 24 июля подтвердила открытие регулярного и чартерного авиасообщения с тремя странами с 1 августа.

"С 00 ч. 00 мин. 1 августа 2020 года возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00 ч. 00 мин. 10 августа 2020 года также возобновляются полеты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция).

Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введённые ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены" - информирует Росавиация..

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские и иностранные авиакомпании при выполнении международных полетов в российские аэропорты должны будут соблюдать "Методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений", добавляет агентство.

"Обращаем внимание пассажиров на то, что прибывающими в Российскую Федерацию из иностранных государств гражданами должны быть выполнены требования Роспотребназдора, направленные на предотвращения распространения СОVID-19", - подчёркивают в агентстве.

Ранее открытие международного авиасообщения РФ с другими странами анонсировали представители федерального правительства.

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Комментарии (1)

261847251
Ну ЛондОн с Турцией - понятно.
А Занзибар-то почему?
Потому что у Арабесок такая песня есть?
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