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24.07.2020 13:42
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А я хочу в Танзанию к далеким берегам. Вице-премьер Голикова рассказала, в какие страны можно будет улететь из России

На первом этапе Россия откроет границы всего с тремя странами. Об этом 24 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о Великобритании, Турции и Танзании.

«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему три страны? Потому что мы относимся аккуратно, чтобы возобновление сообщения не привело к появлению новых завозных случаев... С 1 августа 2020 года Россия возобновляет сообщение с Великобританией... Затем Турция... И, наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар», — заявила 24 июля Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пояснила, что в Англию полеты будут пока только в Лондон. В Великобритании сохраняется обязательный карантин для приезжих. В Турции сначала будут доступны Анкара и Стамбул, а с 10 августа курортные направления — Анталья, Бодрум и Даламан.

По словам Голиковой, авиасообщение с другими странами будет возобновляться только на взаимной основе.

Сегодня, 24 июля, премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

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Комментарии (9)

chip1
Я не понял, а как же братский Израиль?)
Nationalverrater_2
Правильно. Нужен нам берег турецкий.Для начала. А 78% патриотам - велкам на грязнющие, замедузенные, сельдивбочковые пляжи крымнаша по цене костабравы.
Devis
Так им самим без Лондона никак.
Детишек-то с "честно нажитым" туда отправили.
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