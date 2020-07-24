А я хочу в Танзанию к далеким берегам. Вице-премьер Голикова рассказала, в какие страны можно будет улететь из России
На первом этапе Россия откроет границы всего с тремя странами. Об этом 24 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о Великобритании, Турции и Танзании.
«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему три страны? Потому что мы относимся аккуратно, чтобы возобновление сообщения не привело к появлению новых завозных случаев... С 1 августа 2020 года Россия возобновляет сообщение с Великобританией... Затем Турция... И, наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар», — заявила 24 июля Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Она пояснила, что в Англию полеты будут пока только в Лондон. В Великобритании сохраняется обязательный карантин для приезжих. В Турции сначала будут доступны Анкара и Стамбул, а с 10 августа курортные направления — Анталья, Бодрум и Даламан.
По словам Голиковой, авиасообщение с другими странами будет возобновляться только на взаимной основе.
Сегодня, 24 июля, премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.