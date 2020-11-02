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02.11.2020 14:47
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В Москве пожар и взрывы обрушили здание склада с газовыми баллонами. Огонь перекинулся на АЗС

На юге Москвы днём 2 ноября загорелся склад газовых баллонов в южной части Москвы. После нескольких взрывов огонь перекинулся на ближайшую АЗС, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на улице Газопровод в районе Чертаново. По предварительным данным, на складе находится около 600 газовых баллонов, пишет агентство. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что пожар на площади 300 кв. м локализован. В экстренных службах подтвердили, что в ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов, после чего складское здание обрушилось. Также есть угроза повторных взрывов.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

31 октября мощный взрыв прогремел у коронавирусной больницы в Челябинске. В тот день в больнице скончались пять человек.

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Комментарии (1)

bombaleilo
Просто должен быть факиншит:)))
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