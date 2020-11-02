В Москве пожар и взрывы обрушили здание склада с газовыми баллонами. Огонь перекинулся на АЗС
На юге Москвы днём 2 ноября загорелся склад газовых баллонов в южной части Москвы. После нескольких взрывов огонь перекинулся на ближайшую АЗС, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
🔥На Варшавском шоссе в пожар.— Московские новости (@moskow_vk) November 2, 2020
Предположительно все началось на складе газовых баллонов. pic.twitter.com/nfCce0Zgav
На Варшавском шоссе в Москве крупный пожар. Громкие взрывы доносятся со стороны одной из многоэтажек в районе 141-го дома.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 2, 2020
Сообщают, что горит склад с газовыми баллонами. pic.twitter.com/2wHa4O9ccR
Инцидент произошел на улице Газопровод в районе Чертаново. По предварительным данным, на складе находится около 600 газовых баллонов, пишет агентство. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что пожар на площади 300 кв. м локализован. В экстренных службах подтвердили, что в ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов, после чего складское здание обрушилось. Также есть угроза повторных взрывов.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
31 октября мощный взрыв прогремел у коронавирусной больницы в Челябинске. В тот день в больнице скончались пять человек.