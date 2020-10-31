Пятеро скончались в пострадавшей от взрыва больнице в Челябинске. Губернатор связи не увидел
В ковидном госпитале Челябинска, около которого произошёл взрыв кислородной станции, умерли пять пациентов. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что смерти были в течение суток до взрыва, а во время и после инцидента пострадавших нет. Хотя в прокуратуре говорили иначе.
«В городской больнице № 2, где как раз произошел взрыв оборудования, с утра были умершие. Мы сейчас заслушивали реаниматолога: он не связывает эти действия с пожаром и погибшими. Дальше будут разбираться Следственный комитет, прокуратура», — цитирует его 31 октября 74.RU.
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после взрыва в ковидном госпитале. А Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведет внеплановую проверку учреждения.
Губернатор ввел в Челябинске режим ЧС в отношении отдельных объектов (ГКБ № 2, пострадавшие девятиэтажный многоквартирный дом и общежитие). Он поручил с сегодняшнего дня начать тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры в регионе. А жителей пострадавшего дома разместить в новом общежитии ЮУрГУ и маневренном жилом фонде. Перед городской администрацией поставлена задача начать остекление больницы, пострадавшего многоквартирного дома и общежития. В кратчайшие сроки в больнице должен пройти ремонт, и она вернется к работе, пообещал Текслер.