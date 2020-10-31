FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 16:02
2
Печать

Пятеро скончались в пострадавшей от взрыва больнице в Челябинске. Губернатор связи не увидел

В ковидном госпитале Челябинска, около которого произошёл взрыв кислородной станции, умерли пять пациентов. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что смерти были в течение суток до взрыва, а во время и после инцидента пострадавших нет. Хотя в прокуратуре говорили иначе.

«В городской больнице № 2, где как раз произошел взрыв оборудования, с утра были умершие. Мы сейчас заслушивали реаниматолога: он не связывает эти действия с пожаром и погибшими. Дальше будут разбираться Следственный комитет, прокуратура», — цитирует его 31 октября 74.RU.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после взрыва в ковидном госпитале. А Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведет внеплановую проверку учреждения.

Губернатор ввел в Челябинске режим ЧС в отношении отдельных объектов (ГКБ № 2, пострадавшие девятиэтажный многоквартирный дом и общежитие). Он поручил с сегодняшнего дня начать тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры в регионе. А жителей пострадавшего дома разместить в новом общежитии ЮУрГУ и маневренном жилом фонде. Перед городской администрацией поставлена задача начать остекление больницы, пострадавшего многоквартирного дома и общежития. В кратчайшие сроки в больнице должен пройти ремонт, и она вернется к работе, пообещал Текслер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

pregatus
А у них как всегда "инцидент" и "не повлиял".
Skazochny
Такая усталость от ВВ, вранья и воровства...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний