Пятеро скончались в пострадавшей от взрыва больнице в Челябинске. Губернатор связи не увидел

В ковидном госпитале Челябинска, около которого произошёл взрыв кислородной станции, умерли пять пациентов. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что смерти были в течение суток до взрыва, а во время и после инцидента пострадавших нет. Хотя в прокуратуре говорили иначе.

«В городской больнице № 2, где как раз произошел взрыв оборудования, с утра были умершие. Мы сейчас заслушивали реаниматолога: он не связывает эти действия с пожаром и погибшими. Дальше будут разбираться Следственный комитет, прокуратура», — цитирует его 31 октября 74.RU.

