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31.10.2020 10:30
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В Челябинске прогремел мощный взрыв у коронавирусной больницы, пациентов эвакуируют

Кислородная будка загорелась и взорвалась у поликлиники городской больницы № 2 Челябинска. Там лечат больных коронавирусом.

Как сообщили 74.RU 31 октября в областном Минздраве, пострадавших нет. Прибывшие пожарные приняли решение об эвакуации. По предварительным данным, 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной, трех реанимационных пациентов эвакуируют в ГКБ № 1, еще 20 переводят в ГКБ № 3.

74.ru

Фото: /74.ru
Фото: /74.ru
Фото: /74.ru
Фото: /74.ru
Фото: /74.ru
Фото: /74.ru

«Взорвалась кислородная станция, без неё сложно обеспечить лечение ковидных больных. Сейчас ждём транспорт, чтобы развести всех по больницам», — сообщили журналистам в администрации.

Очевидцы сообщают, что из окна третьего этажа поликлиники идет дым, выбито несколько окон.

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Комментарии (3)

bluxer
Что еще может сделать взрыв, кроме как прогреметь? Подумайте об этом.
Капитан Очевидность2
Или это очередной путинский прорыв?
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