В Челябинске прогремел мощный взрыв у коронавирусной больницы, пациентов эвакуируют
Кислородная будка загорелась и взорвалась у поликлиники городской больницы № 2 Челябинска. Там лечат больных коронавирусом.
Как сообщили 74.RU 31 октября в областном Минздраве, пострадавших нет. Прибывшие пожарные приняли решение об эвакуации. По предварительным данным, 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной, трех реанимационных пациентов эвакуируют в ГКБ № 1, еще 20 переводят в ГКБ № 3.
74.ru
«Взорвалась кислородная станция, без неё сложно обеспечить лечение ковидных больных. Сейчас ждём транспорт, чтобы развести всех по больницам», — сообщили журналистам в администрации.
Очевидцы сообщают, что из окна третьего этажа поликлиники идет дым, выбито несколько окон.