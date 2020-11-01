«Стреляй!» Протестующие белорусы добрались до Куропат, чтобы почтить предков. Силовики применяют гранаты
Марш протестующих белорусов дошел до урочища Куропаты, где находятся массовые захоронения репрессированных в 1930-х годах. Как передает 1 ноября tut.by, дойти дотуда смогли только от 500 до тысячи человек, остальных разогнали по дороге или заставили свернуть.
Минск. Большинство протестующих сегодня не смогло попасть в Куропаты к месту памяти массовых жертв репрессий. Часть людей все-таки смогла дойти до цели.— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020
Фото: @tass_agency pic.twitter.com/1Lmi8H9aT7
Люди возлагают цветы и зажигают свечи у куропатских крестов. Силовики перешли к активным действиям и жестким задержаниям — слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.
По данным правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны уже более 70 человек. По дороге к Куропатам, на улице Калиновского, очевидцы засняли, как боец ОМОНа направляет на протестующего оружие, а тот в ответ расстегивает куртку и кричит ему: «Стреляй!»
Фантастычны момант на вуліцы Каліноўскага. Сілавік настаўляе стрэльбу на пратэстоўцу, а той не проста не адступае, а расшпільвае куртку і падымае футболку: страляй! У гэты момант зусім побач іншы чалавек у вайсковай форме страляе ў паветра pic.twitter.com/TFeu0FZrqK— Еўрарадыё (@euroradio) November 1, 2020
В марше против террора и Лукашенко принимают участие несколько десятков тысяч человек, в Минск введена военная техника.