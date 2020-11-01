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01.11.2020 17:27
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«Стреляй!» Протестующие белорусы добрались до Куропат, чтобы почтить предков. Силовики применяют гранаты

Марш протестующих белорусов дошел до урочища Куропаты, где находятся массовые захоронения репрессированных в 1930-х годах. Как передает 1 ноября tut.by, дойти дотуда смогли только от 500 до тысячи человек, остальных разогнали по дороге или заставили свернуть.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи у куропатских крестов. Силовики перешли к активным действиям и жестким задержаниям — слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны уже более 70 человек. По дороге к Куропатам, на улице Калиновского, очевидцы засняли, как боец ОМОНа направляет на протестующего оружие, а тот в ответ расстегивает куртку и кричит ему: «Стреляй!»

В марше против террора и Лукашенко принимают участие несколько десятков тысяч человек, в Минск введена военная техника.

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Комментарии (22)

Stiff_21
Вонючие гиены. Ствол падаль псовая наставляет на людей.
change_it
Россия - щедрая душа. ОМОН Януковича уж весь давно тут, да и рижский, если кто помнит, тоже. Прокормим и белорусский, когда побегут, нам же деньги девать некуда.
Skazochny
Как вяло поварята реагируют...методичка по ходу ещё не сформирована
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