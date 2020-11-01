Сторонники Саакашвили устроили митинг в центре Тбилиси. «Будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов»
У здания парламента в центре Тбилиси на митинг собрались сторонники оппозиционных партий. Их лидеры призывают избирателей выйти на улицы, сообщает 1 ноября AlJazeera.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В настоящее время перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси начался митинг объединенной оппозиции, в ходе которой лидеры оппозиции и их сторонники намерены протестовать против результатов парламентских выборов. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты. 📸 @mzika.s #georgia🇬🇪 #election #parliament #грузия #выборы #акция #парламент
Так, соответствующее заявление сделал член партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия. После консультаций с другими лидерами оппозиции он заявил, что его сторонники не примут результат, при котором правящая партия сможет сформировать однопартийное правительство, и призвал всех выходить на улицу в 16:00.
«С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов», — цитирует заявление члена партии Саломе Самадашвили «Sputnik. Грузия».
Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в 4 года. Всего в парламенте 150 мест, самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
საქართველოს პარლამენტის წინ ამ წუთებში დაიწყო გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია, რომელზეც ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერები და მათი მხარდამჭერები საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებენ. ისინი აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ამ შედეგებთან შეგუებას არ აპირებენ. „წართმეული არჩევნები“ - ასე აფასებენ ისინი 31 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. 1 ნოემბერს ოპოზიცია სამოქმედო გეგმის გასავლელად ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეიკრიბა და მომავალი კვირიდან აქციების ახალი ტალღაც დააანონსა. აქციას ხალხი ამ წუთებშიც უერთდება. 📷: @mzika.s
Не дожидаясь окончания подсчета голосов, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что уже получили парламентское большинство. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий партию «Единое национальное движение», которая составляет основной костяк оппозиционного блока «Сила в единстве», поздравил с победой своих сторонников.
К 17:00 по московскому времени ЦИК Грузии обработал 98,3% голосов. Пока лидирует правящая партия, за которую высказались 48% избирателей. У блока оппозиции сейчас 27,1% голосов.