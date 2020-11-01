У здания парламента в центре Тбилиси на митинг собрались сторонники оппозиционных партий. Их лидеры призывают избирателей выйти на улицы, сообщает 1 ноября AlJazeera.

Так, соответствующее заявление сделал член партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия. После консультаций с другими лидерами оппозиции он заявил, что его сторонники не примут результат, при котором правящая партия сможет сформировать однопартийное правительство, и призвал всех выходить на улицу в 16:00.



«С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов», — цитирует заявление члена партии Саломе Самадашвили «Sputnik. Грузия».