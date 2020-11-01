В правящей партии Грузии считают, что уже набрали парламентское большинство. А Саакашвили поздравляет с победой оппозицию

«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии. — Прим. ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», — цитирует политика РИА Новости.

Правящая партия «Грузинская мечта» уже получила парламентское большинство, заявил ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные Центризбиркома. Заявление политика прозвучало 1 ноября на брифинге, трансляция которого опубликована на его странице в Facebook.

Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в 4 года. Всего в парламенте 150 мест, самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.



На 12:00 по московскому времени в Грузии подсчитали 88,6% голосов. По данным ЦИК, лидирует «Грузинская мечта» с 48,1% голосов. Оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, набрал 26,8% голосов.



Саакашвили, в свою очередь, не дожидаясь окончательных результатов, поздравил с победой оппозицию.



«В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетам, только наша партия «Единое национальное движение» получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили», — цитирует заявление Саакашвили, прозвучавшее в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари архи», «Интерфакс».

