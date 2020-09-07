Саакашвили после возвращения с Украины стал кандидатом в премьер-министры Грузии

Грузинская оппозиция выдвинула на пост премьер-министра страны экс-президента республики Михаила Саакашвили, пишет 7 сентября ТАСС.

О его выдвижении кандидатом в премьер-министры сообщил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, основателем которой как раз является сам Саакашвили.

«Единое национальное движение и все партии, входящие в оппозиционное объединение, приняли решение выдвинуть его кандидатуру (Саакашвили. — Прим. ред.) на пост премьер-министра Грузии», — сообщил председатель партии.