Саакашвили после возвращения с Украины стал кандидатом в премьер-министры Грузии
Грузинская оппозиция выдвинула на пост премьер-министра страны экс-президента республики Михаила Саакашвили, пишет 7 сентября ТАСС.
О его выдвижении кандидатом в премьер-министры сообщил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, основателем которой как раз является сам Саакашвили.
«Единое национальное движение и все партии, входящие в оппозиционное объединение, приняли решение выдвинуть его кандидатуру (Саакашвили. — Прим. ред.) на пост премьер-министра Грузии», — сообщил председатель партии.
27 августа Михаил Саакашвили — глава комитета национального совета реформ Украины — сообщил, что покидает Украину и возвращается в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины. Однако в 2016 году Саакашвили покинул все занимаемые должности и начал выступать против Порошенко. В 2017-м указом президента он был лишён гражданства Украины, а в феврале 2018 года Саакашвили был депортирован с территории страны и уехал в Нидерланды.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, и 29 мая бывший президент Грузии снова приехал на Украину.