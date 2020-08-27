Саакашвили решил перебраться из своего «второго дома» в Грузию

«За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, и я знаю, что я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!» — заявил экс-президент Грузии.

Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии, а ныне глава комитета национального совета реформ Украины 27 августа заявил в видеообращении на своей странице в Facebook о возвращении на родину.

Михаил Саакашвили назвал Украину своим вторым домом и поблагодарил судьбу за все события последних семи лет, которые он пережил на Украине.

«Украина — мой второй дом. Приехал сюда из главного дома, из моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину. В самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий, и я очень это ценю. Благодарен за то, что дала мне возможность испытать все это последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы», — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины. Однако в 2016 году Саакашвили покинул все занимаемые должности и начал выступать против Порошенко. В 2017 указом президента он был лишён гражданства Украины, а в феврале 2018 года Саакашвили был депортирован с территории страны и уехал в Нидерланды.