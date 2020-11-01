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01.11.2020 14:04
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У футболиста «Зенита» Дриусси не подтвердился коронавирус, он может сыграть с «Лацио»

Тест нападающего футбольного клуба «Зенит» Себастьяна Дриусси показал отрицательный результат. Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, вне состава на матч с «Химками» он оказался из-за легкого недомогания накануне встречи.

Таким образом, теоретически он может принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио», который пройдет 4 ноября.

Напомним, что выездной матч с «Химками» пройдет в воскресенье, 1 ноября, на «Арене Химки». «Зенит» после 12 туров занимает третье место с 24 очками. «Химки» идут на 14-й строчке с 9 очками.

Ранее стало известно, что по разным причинам матч с подмосковной командой пропустят Артем Дзюба, Сердар Азмун и Вендел.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260569221
Может сыграть....
а может и не сыграть...
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