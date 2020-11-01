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01.11.2020 13:33
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Футболист «Зенита» Дриусси не сыграет с «Химками» из-за подозрительного теста на коронавирус

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч с «Химками». Как сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 1 ноября, у футболиста небольшое мышечное повреждение.

Кроме того, из-за сомнительного теста на коронавирус не сыграет Дриусси. Артему Дзюбе и Сердару Азмуну дали возможность лучше восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «Лацио».

В итоге стартовый состав «Зенита» на матче с «Химками» выглядит так: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев (капитан команды), Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой.

Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Даниил Шамкин.

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