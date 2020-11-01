Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч с «Химками». Как сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 1 ноября, у футболиста небольшое мышечное повреждение.



Кроме того, из-за сомнительного теста на коронавирус не сыграет Дриусси. Артему Дзюбе и Сердару Азмуну дали возможность лучше восстановиться к матчу Лиги чемпионов с «Лацио».



В итоге стартовый состав «Зенита» на матче с «Химками» выглядит так: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев (капитан команды), Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой.

