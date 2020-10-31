Сенаторов и депутатов пообещали не проверять «сплошняком» на иностранное гражданство. Уволят, если вдруг обнаружат

Повальной проверки российских сенаторов и депутатов на иностранное гражданство не будет, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Какие-то специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности, — сказал он. — Возможна самая разная информация, и если она подтверждена, то это станет основанием», — цитирует его ТАСС 31 октября.



Как писала «Фонтанка», президент России Владимир Путин в последний день октября внёс в Госдуму законопроект, который расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. В их числе предоставление недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом или наличие документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства.

