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31.10.2020 19:15
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Сенаторов и депутатов пообещали не проверять «сплошняком» на иностранное гражданство. Уволят, если вдруг обнаружат

Повальной проверки российских сенаторов и депутатов на иностранное гражданство не будет, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Какие-то специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности, — сказал он. — Возможна самая разная информация, и если она подтверждена, то это станет основанием», — цитирует его ТАСС 31 октября.

Как писала «Фонтанка», президент России Владимир Путин в последний день октября внёс в Госдуму законопроект, который расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. В их числе предоставление недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом или наличие документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства.

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
На самом деле это весьма просто выясняется. Когда у человека есть гражданство другой страны, он обычно въезжает в другие страны именно по иностранному паспорту. Поэтому у него в российском паспорте - только российские штампы выезда и въезда. То есть границу пересек, а иностранных штампов в паспорте нет. И виз тоже нет.
Nafanka
Чё та Павел Крашенинников недопонял... ))) Нам депутаты с "чужими корнями" нафиг не нужны - пущай к себе едут и там депутатят...
kоt-obormot
А то можно остаться и без депутатов, и без сенаторов. А кто путену законы подмахивать о личной пожизненной безопасности?
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