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31.10.2020 18:08
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Путин внес в Госдуму закон о пожизненном сенаторстве для бывших президентов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации. Он расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. И открывает путь в верхнюю палату парламента бывшим главам государств.

Внесенный 31 октября законопроект «О порядке формирования Совета Федерации» предполагает, что в Совет Федерации будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент России после ухода со своего поста, а также не более 30 назначенных им представителей страны, не более семи из которых могут быть назначены пожизненно, как и глава государства.

Бывший лидер сохранит в новом статусе все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту. Для получения статуса он должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Также уточнены требования к кандидатам в сенаторы: это гражданин РФ от 30 лет, обладающий «безупречной репутацией», постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». А сенатором — представителем субъекта теперь могут назначать депутатов Госдумы, избранных по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Кроме того, расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий. В их числе предоставление недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом или наличие документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства, уточнил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Изменения — часть конституционной реформы, которую президент Владимир Путин запустил 15 января, а россияне одобрили на недельном «общероссийском голосовании» летом. Согласно ей, уже одобрен закон о Конституционном суде: он почти вдвое сокращает число членов КС и даёт президенту право лишать судей статуса; одобрены поправки в закон о правительстве РФ: президент вправе распускать Госдуму, если депутаты трижды не поддержат его кандидатов в министры (силовиков он будет назначать, советуясь лишь с сенаторами). Третьим законодательным актом после правки Конституции стал закон о прокуратуре. Он даёт президенту право назначать всех главных и региональных прокуроров после консультаций с Советом Федерации, но увольнять — единолично.

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Комментарии (15)

Brevnault
Интересно - что решит госдума?
Stiff_21
Не оторваться бедняге от сладкой власти. Но природа всё расставит по местам. Сколько не нахапай и сколько власти не захапай, против природы вы вши.
klapaucius
Следующим властям можно будет пару лет ничего не делать, только отменять те законы, что напринимала нынешняя.
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