Путин внес в Госдуму закон о пожизненном сенаторстве для бывших президентов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации. Он расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. И открывает путь в верхнюю палату парламента бывшим главам государств.

Внесенный 31 октября законопроект «О порядке формирования Совета Федерации» предполагает, что в Совет Федерации будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент России после ухода со своего поста, а также не более 30 назначенных им представителей страны, не более семи из которых могут быть назначены пожизненно, как и глава государства.



Бывший лидер сохранит в новом статусе все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту. Для получения статуса он должен будет подать заявление в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Также уточнены требования к кандидатам в сенаторы: это гражданин РФ от 30 лет, обладающий «безупречной репутацией», постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». А сенатором — представителем субъекта теперь могут назначать депутатов Госдумы, избранных по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Кроме того, расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий. В их числе предоставление недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом или наличие документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства, уточнил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

