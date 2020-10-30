В «Ленэкспо» возобновил работу еще один павильон — для пациентов с коронавирусом в легкой форме
В «Ленэкспо» снова начинает работу временный инфекционный госпиталь в павильоне №7. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Во вновь открывшийся павильон будут направлять горожан, переносящих коронавирус в легкой форме, которые не могут изолироваться дома — живут с пожилыми родственниками, малолетними детьми или в коммуналках. Кроме того, здесь будут принимать пациентов, которые требуют постоянного наблюдения, на долечивание из других больниц.
«В павильоне все готово для начала работы. Здесь развернуты 1000 коек. Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
По его словам, резервы в «Ленэкспо» позволят снизить нагрузку на городские стационары, которые оказывают помощь пациентам в тяжелом или средне-тяжелом состоянии. Заболевших COVID-19 сейчас принимают 17 стационаров Петербурга, развернуты 7713 коек, свободны 21% (1625 коек). Напомним, сегодня в Северной столице был поставлен очередной рекорд по приросту заболевших — 801 новый случай за сутки.
Ранее в «Ленэкспо» заработал пятый павильон для тяжелобольных коронавирусом. Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Однако сразу после открытия в него выстроились очереди из скорых.