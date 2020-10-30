В «Ленэкспо» возобновил работу еще один павильон — для пациентов с коронавирусом в легкой форме

В «Ленэкспо» снова начинает работу временный инфекционный госпиталь в павильоне №7. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.



Во вновь открывшийся павильон будут направлять горожан, переносящих коронавирус в легкой форме, которые не могут изолироваться дома — живут с пожилыми родственниками, малолетними детьми или в коммуналках. Кроме того, здесь будут принимать пациентов, которые требуют постоянного наблюдения, на долечивание из других больниц.



«В павильоне все готово для начала работы. Здесь развернуты 1000 коек. Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

