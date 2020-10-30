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30.10.2020 13:04
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Петербургский суд рассмотрит первый иск из-за коронавирусных выплат. Его подала санитарка из Вредена, заболевшая COVID-19

С начала пандемии санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена работала с больными и сама заразилась коронавирусом. Больница отказалась признавать ее пострадавшей.

О регистрации иска 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Последние рабочие сутки санитарки Марии Александровой пришлись на 8 апреля, 17-го числа того же месяца стало ясно, что она заболела COVID-19.

«Заражение произошло, уверяет Александрова, от пациентов при выполнении ею должностных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

Санитарка обратилась к руководству с заявлением о признании ее пострадавшей, что позволило бы ей получить городские и федеральные выплаты, однако больница отказала. Иск поступил в Калининский районный суд и в настоящее время оставлен без движения. Это значит, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе, что в тексте заявления есть некоторые нарушения, исправить их Александрова может в срок до 25 ноября.

НМИЦ Вредена в первую коронавирусную волну целиком оказался на карантине, заболели около 800 человек, триста из них — сотрудники. Первые зараженные появились там еще в конце марта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Алекс99
Господи, санитарам и так копейки платят, в больницах страшный дефицит санитаров и медсестер, а руководство больницы делает всё возможное, чтобы потерять и тех немногих, которые там еще остались.
263809371
Ну естественно, все деньги уже поделены «на верху».
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