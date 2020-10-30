Петербургский суд рассмотрит первый иск из-за коронавирусных выплат. Его подала санитарка из Вредена, заболевшая COVID-19

С начала пандемии санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена работала с больными и сама заразилась коронавирусом. Больница отказалась признавать ее пострадавшей.



О регистрации иска 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Последние рабочие сутки санитарки Марии Александровой пришлись на 8 апреля, 17-го числа того же месяца стало ясно, что она заболела COVID-19.



«Заражение произошло, уверяет Александрова, от пациентов при выполнении ею должностных обязанностей», — отметили в пресс-службе.

