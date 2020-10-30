Петербургский суд рассмотрит первый иск из-за коронавирусных выплат. Его подала санитарка из Вредена, заболевшая COVID-19
С начала пандемии санитарка НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена работала с больными и сама заразилась коронавирусом. Больница отказалась признавать ее пострадавшей.
О регистрации иска 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Последние рабочие сутки санитарки Марии Александровой пришлись на 8 апреля, 17-го числа того же месяца стало ясно, что она заболела COVID-19.
«Заражение произошло, уверяет Александрова, от пациентов при выполнении ею должностных обязанностей», — отметили в пресс-службе.
Санитарка обратилась к руководству с заявлением о признании ее пострадавшей, что позволило бы ей получить городские и федеральные выплаты, однако больница отказала. Иск поступил в Калининский районный суд и в настоящее время оставлен без движения. Это значит, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе, что в тексте заявления есть некоторые нарушения, исправить их Александрова может в срок до 25 ноября.
НМИЦ Вредена в первую коронавирусную волну целиком оказался на карантине, заболели около 800 человек, триста из них — сотрудники. Первые зараженные появились там еще в конце марта.