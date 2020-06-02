История самого большого карантина. Кто «заразил» институт Вредена

Считается, что ковид в клинику занес некий сотрудник, вернувшийся из Турции. По крайней мере, так объяснил вспышку коронавируса в медицинском центре губернатор Александр Беглов, туманно намекнув на уголовную перспективу: «У нас возбуждено пять уголовных дел. Это не шутки». Но как рассказали «Доктору Питеру» сами медики, первый человек, у которого наблюдались симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, появился еще 18–20 марта в отделении № 9. Это был пациент клиники. В конце марта заболели еще пять человек, в том числе лечащий врач, в 21-м отделении. Затем в 16-м (на нем работала санитаркой Юлия Ясюлевич, она умерла от инфекции). Все три отделения находятся на одном — 9-м этаже. Но прошла еще почти неделя, прежде чем было принято решение взять у заболевших тест на коронавирус. Анализы были отправлены в лабораторию Роспотребнадзора, где они «мариновались» еще неделю.



— Все это время никаких ограничительных, карантинных мер не предпринималось: госпитализировались и выписывались пациенты, персонал ходил по всему институту, — рассказывает врач, попросивший не называть его имени. — На вопросы сотрудников руководство лишь отмахивалось, мол, «раздули проблему из ничего». Дело в том, что в 21-м отделении было очень много пациентов в этот период, и никто не хотел останавливать работу. 5 апреля пришли положительные результаты, на следующий день 21-е отделение было закрыто на карантин. Но и он был условным: сотрудники ходили «туда-сюда», носили бумажки в канцелярию, на подпись главному врачу, выписывались пациенты. Инфекция тем временем «вышла» за пределы 9-го этажа и «спустилась» ниже. Как рассказывают очевидцы, в 19-м отделении источником заражения стал аспирант, который подхватил инфекцию на дежурстве в приемном покое, позднее он был госпитализирован в инфекционный стационар в тяжелом состоянии. Но клиника продолжала жить в своем обычном режиме вплоть до 8 апреля, когда петербургский Роспотребнадзор издал распоряжение о закрытии всего медицинского центра на карантин.



«Это было преступное решение», — говорят медики. Здание, в котором располагается клиника, было (и остается) совершенно не приспособленным для карантина — здесь нет раздельной вентиляции и боксовой системы палат, нет разделения на зоны для врачей и пациентов, на пять четырехместных палат всего один туалет. По мнению Виктора Руденко, заведующего нейрохирургическим отделением, закрыв медперсонал и пациентов в клинике, Роспотребнадзор создал идеальные инкубационные условия для выращивания вируса.

Когда людей заперли, намного позже выяснилось, что у многих тесты на ковид были отрицательными. Причем некоторым сотрудникам делали экспресс-тесты, и они давали противоположные результаты: один — «плюс», другой — «минус». Кстати, многие врачи до сих пор не знают результатов тех первых анализов. По их словам, если бы результаты тестов они получили раньше, здоровых и больных могли бы разъединить. Но тесты пришли через 10 дней, «когда все уже перемешались». По информации «Доктора Питера», сразу же, в первые дни закрытия центра, было обнаружено 73 положительных результата на ковид и более 500 отрицательных. К примеру, в одном отделении из 25 сотрудников коронавирус подтвердился только у двоих. Из карантина это отделение выходило уже 100-процентно заразившимся. Впрочем, как и весь медцентр.



«Огромный институт с пациентами и сменами медперсонала за железной дверью смотрит в окно на огромное множество машин, толпы людей в парке, дымок мангалов, публикации встреч и даже вечеринок в инсте… смотрит и ждет с тревожным нетерпением результатов своих анализов», — напишет в первые дни карантина Дмитрий Наконечный, заведующий отделением № 8 хирургии кости центра им. Вредена.

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Вредена — крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение, в состав которого входят 22 клинических и 10 научных отделений. В институте — 760 коек.

СИЗы нашли, но было уже поздно

Центр закрылся не 8 апреля после проверки Роспотребнадзора, а только на следующий день — 9 апреля. Руководство клиники отправило своих сотрудников домой за вещами. Как вспоминает Евгений Сорокин, заведующий ортопедическим отделением, утром сотрудники встретились на парковке института: «Выглядело это так, как будто школьники едут на турслет, веселые, беззаботные».



— При этом администрация центра, судя по всему, была настроена продолжить плановые операции даже в условиях карантина, — рассказывают сотрудники. — Составлялись списки операционных сестер, анестезиологических бригад… Всего на момент закрытия на карантине оставались около 140 непрооперированных пациентов. Может быть, и к счастью, что стремительное распространение инфекции в стенах центра не дало осуществиться этим планам, неизвестно, что стало бы с людьми, если бы их все-таки прооперировали.

Похоже, тогда мало кто понимал всю опасность ситуации. По словам медиков, эпидрежим в первые дни соблюдался формально. В институте работала пропускная система, но маски никто толком не носил, по этажам ходили люди — на перевязки, консультации. Как ни в чем не бывало продолжало принимать пациентов клинико-диагностическое отделение.



Первые десять дней сотрудники сами искали себе респираторы и защитные экраны. Санитарки шили маски из марли. Но к тому времени, когда СИЗы все-таки появились, было уже поздно — заболели все, в том числе работники технических служб и администрации медцентра, не контактировавшие с пациентами. По словам врачей, никаких противомалярийных и других рекомендованных препаратов не было. Лечились только парацетамолом, арбидолом и антибиотиками для профилактики присоединившейся бактериальной пневмонии, делали внутривенные инфузии для снятия интоксикации.

