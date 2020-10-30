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30.10.2020 07:20
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В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США. Об этом заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).

Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» уже поставлена на вооружение.

«Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)», — цитирует генерала 30 октября РИА Новости.

Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD и добавил, что Пентагон «идет в правильном направлении», разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Минобороны РФ ранее показало, как выглядит пуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.

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Комментарии (3)

p-ro100
В Пентагоне, видать, Ф-ку не читают. В противном случае знали бы, что никакого гиперзвукового оружия в России нет, есть только "мультики".
gencon
Если бы средний класс в РОССИИ был с1200евро в месяц, кинжалов бы не БЫЛО, как и коррупции. Была бы экономика, космос, надёжные автомобили, холодильники и пр. Украина и РБ с радостью тянулись бы к нам, а не к Европе.
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