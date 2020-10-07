Видеозапись пуска опубликована в официальном YouTube-канале военного ведомства 7 октября. Ракета успешно поразила цель в Баренцевом море. На опубликованных Министерством обороны кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх стартует ракета, делает кульбит в воздухе и уходит на цель.

Российские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», которую запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. О запуске президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Циркон» двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.



Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поздравил всех причастных к работе над «Цирконом» и заявил, что система не имеет аналогов в мире.



Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука, а дальность полета — свыше тысячи километров. Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота, добавили в Минобороны.



Первые морские испытания «Циркона» прошли в январе 2020-го — тогда с фрегата выстрелили ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

