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07.10.2020 11:36
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Минобороны РФ показало, как выглядит пуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Российские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», которую запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. О запуске президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Видеозапись пуска опубликована в официальном YouTube-канале военного ведомства 7 октября. Ракета успешно поразила цель в Баренцевом море. На опубликованных Министерством обороны кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх стартует ракета, делает кульбит в воздухе и уходит на цель.

«Циркон» двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поздравил всех причастных к работе над «Цирконом» и заявил, что система не имеет аналогов в мире.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука, а дальность полета — свыше тысячи километров. Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота, добавили в Минобороны.

Первые морские испытания «Циркона» прошли в январе 2020-го — тогда с фрегата выстрелили ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.

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Комментарии (11)

261847251
Что ж за облаками, с самолёта не сняли-то?
Нагляднее было бы.
yar_5e4cc335310b6
Что то Сам на кнопку не нажал? Видимо кнопки одной бывшей спортсменки в этом возрасте достаточно
alexpalspb
Это так с Днюхой поздравили обнулённого?!!!
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