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14.06.2020 00:07
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«Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук». Владимир Киселев заинтриговал свежим выпуском своего шоу

Воскресный выпуск телепрограммы «Вести недели» обещает стать самым ожидаемым за последние полгода. Хедлайнером объявлен президент Владимир Путин, а его рассказ о новом оружии возбуждает большее любопытство, чем вероятная агитация за поправки в Конституцию.

Занавеску завтрашней передачи 13 июня приоткрыл флагман отечественной журналистики мнений Дмитрий Киселев. В шестисекундном промо телеведущий, фирменно жестикулируя, проходится по студии и произносит: «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе».

На экране за спиной Киселева в стоп-кадре застыл гвоздь анонсируемой программы. В некотором недоумении Владимир Путин смотрит на титры в своем левом углу.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Открытые источники о контр-гиперзвуковом оружии хранят молчание. Считается, что на сегодняшний день его попросту нет. Что касается гиперзвукового, то в США над созданием активно работают. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Аванградом», - наземным комплексом с управляемым боевым блоком. Корабельная версия гиперзвукового оружия, «Циркон», пока на испытаниях.

Программа «Вести недели» выйдет на канале «Россия 1» 14 июня в 20.00. В первом анонсе прозвучала цитата главы государства: «Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее»

Вероятно, помимо прочего, Владимир Путин расскажет о важности голосования 1 июля. Ранее сообщалось, что президент сам объяснит нации целесообразность внесенных им поправок в Конституцию.

Фото: скриншот с сайта YouTube
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Сlimber
Уважаемая редакция, не могли бы вы пояснить, а кто такой Владимир Киселев?
sektor7
Тут можно гордится нашей наукой. И теми кто разрабатывает подобное оружие.
Мы первые.
Надеюсь оно не потребуется в применении.
dragvs
Очередной Аналоговнет? Напоминаю, что единственный российский недоавианосец оказался практически утоплен силами Минобороны.
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