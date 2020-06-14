Воскресный выпуск телепрограммы «Вести недели» обещает стать самым ожидаемым за последние полгода. Хедлайнером объявлен президент Владимир Путин, а его рассказ о новом оружии возбуждает большее любопытство, чем вероятная агитация за поправки в Конституцию.

Занавеску завтрашней передачи 13 июня приоткрыл флагман отечественной журналистики мнений Дмитрий Киселев. В шестисекундном промо телеведущий, фирменно жестикулируя, проходится по студии и произносит: «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе».



На экране за спиной Киселева в стоп-кадре застыл гвоздь анонсируемой программы. В некотором недоумении Владимир Путин смотрит на титры в своем левом углу.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Открытые источники о контр-гиперзвуковом оружии хранят молчание. Считается, что на сегодняшний день его попросту нет. Что касается гиперзвукового, то в США над созданием активно работают. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Аванградом», - наземным комплексом с управляемым боевым блоком. Корабельная версия гиперзвукового оружия, «Циркон», пока на испытаниях.

Программа «Вести недели» выйдет на канале «Россия 1» 14 июня в 20.00. В первом анонсе прозвучала цитата главы государства: «Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее» Вероятно, помимо прочего, Владимир Путин расскажет о важности голосования 1 июля. Ранее сообщалось, что президент сам объяснит нации целесообразность внесенных им поправок в Конституцию.