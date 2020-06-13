Путин заявил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, заявил президент России Владимир Путин 13 июня.



«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал глава государства в интервью в анонсе программы «Вести недели» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин примет личное участие в разъяснении смысла поправок к Конституции. Планируется, что президент выступит с обращением к нации, однако будет это до или после общероссийского голосования, пока неизвестно.