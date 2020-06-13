FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +22
69.12р78.52р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
13.06.2020 23:03
5
Печать

Путин заявил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, заявил президент России Владимир Путин 13 июня.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал глава государства в интервью в анонсе программы «Вести недели» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин примет личное участие в разъяснении смысла поправок к Конституции. Планируется, что президент выступит с обращением к нации, однако будет это до или после общероссийского голосования, пока неизвестно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Kit.
Почему "был бы"? Мир и есть хуже и опаснее, потому что Россия не восстановилась и не заняла достойного положения в мире.
kоt-obormot
Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком.©
260657101
Это спорное , бездоказательное утверждение, потому что никто, даже Путин не знает что было бы в мире, если бы Россия не восстановилась, ну и наконец какой критерий оценки восстановления?
Если мы возьмем числовые параметры и критерии применимые к позднему СССР, то до восстановления еще далеко. О чем вообще речь, очень все путано и непонятно , как и с поправками в Ко, их уместностью и такой несолидной для "восстановившейся" России скоростью их принятия имплементации.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний